Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor
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İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor

1 saat önce

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johson'ın ilk icraatlarından biri olan parlamentonun askıya alınması kararı bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.

İngiltere Parlamentosu askıya alınıyor, System.String[]

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johson'ın ilk icraatlarından biri olan parlamentonun askıya alınması kararı bugün itibari ile uygulanmaya başlanacak.


İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johson'ın Kraliçe II. Elizabeth'ten aldığı onayla birlikte Ekim ayının ortasına kadar askıya alınıyor. Parlamento sözcüsünün bugün yaptığı açıklamayla birlikte, kararın mesai bitimiyle yürürlüğe gireceği kesinleşti.


İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn yaptığı açıklamada, uygulamak zorunda oldukları kararı parlamentoya yapılmış bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Corbyn, "Çıkartılan bu kararın Brexit sürecinde alınmak istenen kararlara karşı yapıldığını biliyoruz. Alınacak kararlardan korktukları için böyle bir uygulama ile karşı karşıya kaldık. Başbakan ise akıllara takılan sorulardan kaçmak istiyor gibi davranıyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Parlamento, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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