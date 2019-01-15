İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını 202'ye Karşı 432 Oyla Reddetti.
1 saat önce
IHAAW224638-SIY/15-01-2019- İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.
IHAAW224638-SIY/15-01-2019
- İngiltere
Parlamentosu, Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti. 15.01.2019 22: 46: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:52 Kaynak: İHA
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti
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