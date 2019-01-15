Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını 202'ye Karşı 432 Oyla Reddetti.

İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını 202'ye Karşı 432 Oyla Reddetti.

1 saat önce

IHAAW224638-SIY/15-01-2019- İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti.

İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını 202'ye Karşı 432 Oyla Reddetti., System.String[]
IHAAW224638-SIY/15-01-2019

- İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti. 15.01.2019 22: 46: 38 TSI
NNNN - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:52 Kaynak: İHA

İngiltere, Politika
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