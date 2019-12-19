İngiltere parlamentosu kraliçe'nin konuşmasıyla açıldı - Son Dakika

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İngiltere parlamentosu kraliçe'nin konuşmasıyla açıldı
6 saat önce
İngiltere parlamentosu Kraliçe'nin konuşmasıyla açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
İngiltere parlamentosu Kraliçe'nin konuşmasıyla açıldı
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