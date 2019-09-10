İngiltere Parlamentosu'ndan Johnson'a 'tatil öncesi' darbe: Erken seçim yok, anlaşmasız Brexit olmaz

İngiltere 'de Başbakan Boris Johnson 'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

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