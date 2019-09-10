Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosu'ndan Johnson'a 'tatil öncesi' darbe: Erken seçim yok, anlaşmasız Brexit olmaz
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İngiltere Parlamentosu'ndan Johnson'a 'tatil öncesi' darbe: Erken seçim yok, anlaşmasız Brexit olmaz

1 saat önce

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi

İngiltere Parlamentosu'ndan Johnson'a 'tatil öncesi' darbe: Erken seçim yok, anlaşmasız Brexit olmaz, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi ikinci kez reddedilirken, parlamento Brexit tartışmaları arasında 14 Ekim'e kadar tatile girdi.


İngiltere'de parlamento hükümetin talebi çerçevesinde tatile girmeden önce muhalefetin sunduğu Brexit'e ilişkin bazı tasarıları görüştü.

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Parlamento, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:45 
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