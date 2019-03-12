Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 247'ye Karşı 391 Oyla Reddetti.

İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 247'ye Karşı 391 Oyla Reddetti.

32 dakika önce

IHAAW222842-SIY/12-03-2019- İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 247'ye karşı 391 oyla reddetti.

İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 247'ye Karşı 391 Oyla Reddetti., System.String[]
IHAAW222842-SIY/12-03-2019

- İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 247'ye karşı 391 oyla reddetti. 12.03.2019 22: 28: 42 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:34 Kaynak: İHA

İngiltere, Politika
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