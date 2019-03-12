İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 242'ye Karşı 391 Oyla Reddetti
21 dakika önce
İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla reddetti.
İngiltere
Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla reddetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:36 Kaynak: İHA
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