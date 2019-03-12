Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 242'ye Karşı 391 Oyla Reddetti

İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 242'ye Karşı 391 Oyla Reddetti

21 dakika önce

İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla reddetti.

İngiltere Parlamentosu Revize Edilen Brexit Anlaşmasını 242'ye Karşı 391 Oyla Reddetti, System.String[]
İngiltere Parlamentosu revize edilen Brexit anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla reddetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

İngiltere, Güncel
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