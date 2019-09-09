İngiltere Parlamentosu zorunlu tatil öncesi erken seçimi oylayabilir

İngiltere Parlamentosu, bugün devam eden son oturumun ardından beş haftalık bir süre için tatile giriyor. Parlamento ancak 14 Ekim'de yeniden toplanabilecek.

Başbakan Boris Johnson'ın tatil öncesi son oturumda ikinci kez erken seçimi gündeme getirmesi bekleniyor.

Bir arada hareket etme kararı alan muhalefet partilerinin, erken seçimi engellemesine de kesin gözüyle bakılıyor.

Muhalefetin anlaşmasız Brexit'i engellemek için Avam Kamarası'ndan geçirmeyi başardığı yasa ise Kraliçe tarafından onaylandı ve yasalaştı.

Yasa ile, 19 Ekim tarihine kadar bir anlaşma sağlanamaması durumunda, hükümetin AB'den yeni bir uzatma istemesi gerekiyor.

Ancak BBC'nin edindiği bilgilere göre, Başbakanlık'ta, bu yasanın etrafından nasıl dolaşılabileceği tartışılıyor.

Başbakan Johnson ise muhalifler tarafından "yasayı takmaması" durumunda, hukuki süreçle tehdit ediliyor.

Kendi hükümeti için güven oylamasına gidebilir

Johnson resmi sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Başbakan'ın yasaya uyacağını ama uzatma istemeyi de reddettiğini söyledi.

Londra'da konuşulan senaryolar arasında, Boris Johnson'ın muhalefeti seçime zorlamak için, kendi hükümeti için güven oylaması yapma seçeneğini değerlendirdiği de kaydediliyor.

Parlamento'da devam eden tartışmaların arasında Avam Kamarası Başkanı John Bercow da, en geç 31 Ekim tarihine kadar görevi bırakacağını açıkladı.

Bercow 10 yıldır bu görevi sürdürüyor.