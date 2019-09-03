Son Dakika Haberleri: İngiltere parlamentosunda anlaşmasız Brexit'i önlemek için "son şans"
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İngiltere parlamentosunda anlaşmasız Brexit'i önlemek için "son şans"

3 saat önce

İngiltere’de Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından muhalefet partileri, iktidarın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önlemek için son kozunu oynuyor.

İngiltere parlamentosunda anlaşmasız Brexit'i önlemek için

İngiltere'de Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından muhalefet partileri, iktidarın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önlemek için son kozunu oynuyor.


Avam Kamarası'nda muhalefet partileri parlamento gündemini kendi kontrollerine almak ve anlaşmasız Brexit yolunu engellemek adına bir yasa çıkartmak için genel kurulu olağanüstü topladı.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:08 
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