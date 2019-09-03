İngiltere parlamentosunda anlaşmasız Brexit'i önlemek için "son şans"
3 saat önce
İngiltere’de Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından muhalefet partileri, iktidarın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önlemek için son kozunu oynuyor.
İngiltere'de Boris Johnson başbakanlığındaki hükümetin, parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmesinin ardından muhalefet partileri, iktidarın anlaşmasız Brexit yoluna gitmesini önlemek için son kozunu oynuyor.
Avam Kamarası'nda muhalefet partileri parlamento gündemini kendi kontrollerine almak ve anlaşmasız Brexit yolunu engellemek adına bir yasa çıkartmak için genel kurulu olağanüstü topladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:08
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