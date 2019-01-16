Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosunda Tarihi Oylama: Brexit Anlaşması Reddedildi

İngiltere Parlamentosunda Tarihi Oylama: Brexit Anlaşması Reddedildi

1 saat önce

İngiltere Parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

">
İngiltere Parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Muhalefet, hükümet aleyhine güvenoylaması istedi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:19 

Avrupa Birliği, Theresa May, İngiltere, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti Arkadaşları ile Partiye Gitmek İsteyen Anne, Bebeğine Votka İçirdi

Kadın Patron, Satış Hedefini Tutturamayan Çalışanlarını Cadde Üzerinde Emekleterek Yürüttü ABD Başkanı Trump, 12 FBI Çalışanının Kovulduğunu Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 01:54:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosunda Tarihi Oylama: Brexit Anlaşması Reddedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]