İngiltere Parlamentosunda Tarihi Oylama: Brexit Anlaşması Reddedildi
1 saat önce
İngiltere Parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.
İngiltere
Parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May
'in AB
ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi. Muhalefet, hükümet aleyhine güvenoylaması istedi
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:19
İngiltere Parlamentosu, Başbakan May'in AB ile Vardığı Brexit Anlaşması'nı Reddetti
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