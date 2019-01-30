İngiltere parlamentosundan Brexit'e şartlı onay
28 dakika önce
İngiltere parlamentosu Brexit anlaşmasında değişiklik şartıyla çıkışa onay verdi ancak, Brüksel anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını istemiyor.
İngiltere
parlamentosu Brexit anlaşmasında değişiklik şartıyla çıkışa onay verdi ancak, Brüksel
anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını istemiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:39
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