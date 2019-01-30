Son Dakika Haberleri: İngiltere parlamentosundan Brexit'e şartlı onay

İngiltere parlamentosundan Brexit'e şartlı onay

28 dakika önce

İngiltere parlamentosu Brexit anlaşmasında değişiklik şartıyla çıkışa onay verdi ancak, Brüksel anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını istemiyor.

İngiltere parlamentosundan Brexit'e şartlı onay, System.String[]
İngiltere parlamentosu Brexit anlaşmasında değişiklik şartıyla çıkışa onay verdi ancak, Brüksel anlaşmanın yeniden müzakereye açılmasını istemiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:39 

Brüksel, İngiltere, Ekonomi
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