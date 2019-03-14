İngiltere Parlamentosundan Flaş Brexit Kararı
40 dakika önce
İngiltere Parlamentosu, Brexit'in için ikinci referandum yapılması reddetti.
İngiltere
Parlamentosu, Brexit'in için ikinci referandum yapılması reddetti. Parlamento Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:41 Kaynak: İHA
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