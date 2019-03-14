Son Dakika Haberleri: İngiltere Parlamentosundan Flaş Brexit Kararı

İngiltere Parlamentosundan Flaş Brexit Kararı

40 dakika önce

İngiltere Parlamentosu, Brexit'in için ikinci referandum yapılması reddetti.

İngiltere Parlamentosundan Flaş Brexit Kararı, System.String[]
İngiltere Parlamentosu, Brexit'in için ikinci referandum yapılması reddetti. Parlamento Brexit'in ertelenmesi önerisini de reddetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:41 Kaynak: İHA

Parlamento, İngiltere, Güncel
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