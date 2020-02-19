İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı - Son Dakika

İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı

7 saat önce

İngiliz hükümeti, tarihi eserlerin menşe ülkelere iadesinin Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret anlaşmasının bir parçası olamayacağını açıkladı.

İngiltere, Parthenon heykellerini Yunanistan'a vermemekte kararlı, System.String[]

İngiliz hükümeti, tarihi eserlerin menşe ülkelere iadesinin Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret anlaşmasının bir parçası olamayacağını açıkladı.

Basına sızan AB'nin müzakere taslağında, tarafların "yasa dışı olarak ülkeden çıkarılmış kültürel eserlerle ilgili sorunları ele alması" öngörülüyor.

İngiliz basını, söz konusu ifadenin Parthenon heykelleri başta olmak üzere birçok tarihi eserinin çalındığını belirten Yunanistan tarafından gündeme getirildiğini ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile İspanya'nın da Atina'ya destek verdiğini yazdı.

Ancak Başbakanlık Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında, British Museum'da sergilenen Parthenon heykellerinin iadesini reddetti.

Sözcü, " İngiltere'nin Parthenon heykellerine ilişkin tutumu değişmedi. Bunlar, British Museum'un yasal sorumluluğu altında, ticaret anlaşması müzakerelerimiz kapsamında tartışma konusu edilemez." dedi.

Atina, uzun yıllardır heykellerin iadesini istese de İngiltere buna yanaşmıyor. British Museum'da Yunanistan'ın yanı sıra aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeden çalıntı eserler sergileniyor.

Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Parthenon Tapınağı'nı süsleyen heykellerin yaklaşık yarısı 1801-1803 döneminde İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.

Avrupa Birliği, Yunanistan, İngiltere, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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