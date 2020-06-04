İngiltere pazarı artık daha kırılgan - Son Dakika

İngiltere pazarı artık daha kırılgan

Covid-19, Türkiye'nin en önemli dış ticaret pazarı İngiltere ile ticarete ikinci darbeyi vurdu.

İngiltere pazarı artık daha kırılgan, System.String[]

Otomotiv, tekstil gibi sektörler Brexit'in ihracata etkisini öngörmeye çalışırken şimdi Covid-19 belirsizliğinde yol almaya çalışıyor. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı Murat Palaoğlu, "Brexit süreci devam ederken ortaya çıkan koronavirüs salgını, ihracatçılarımız için İngiltere pazarını daha kırılgan bir zemine taşıdı" dedi

Türkiye-İngiltere ticareti ilişkileri Brexit'in ardından Covid-19'la yeni bir belirsizlik sürecinde. KPMG Türkiye Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Bölüm Başkanı Murat Palaoğlu, tüm dünyada kuralları değiştiren koronavirüs salgınının, büyük hacimdeki İngiltere ile ticareti nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

İngiltere'nin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer aldığını vurgulayan Palaoğlu, şu bilgileri verdi:

"İngiltere bunun yanı sıra Türkiye'de en fazla yabancı yatırımcısı bulunan, dış ticaret fazlası verdiğimiz ve ihracatımızı sürekli arttırdığımız ülkelerden biri. Bu nedenle Türkiye dış ticareti için çok önemli bir pazar. Stratejik olarak 2020-2021 döneminde ihracatımızı artırmayı hedeflediğimiz bir ülke.

Türkiye-İngiltere ticaret hacmi 2018 yılında 18,6 milyar dolar ve 2019 yılında ise 16,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde İngiltere'ye 2 milyar 525 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Genel olarak tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makineler, motorlu araçlar ve parçaları, demir çelik ürünleri öne çıkıyor. İngiltere'den ise elektrikli ve elektriksiz makine ve cihazlar, altın, demir çelik ürünleri ve ilaç alıyoruz."

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'nin 2020 Ocak ve Şubat ayı ithalat ve ihracat rakamlarındaki azalmaya dikkat çeken Palaoğlu, "Bu dönemde İngiltere'nin ithalatında ihracata göre daha keskin bir düşüş yaşandığı görülüyoruz. Bu durum bizim ihracatımıza dair beklentileri olumsuz etkiliyor. Covid-19'un zarar verdiği otomotiv, tekstil gibi sektörler bizim İngiltere'ye başlıca ihraç kalemlerimiz. Halen Brexit'in etkisini öngörmeye çalışan ihracatçılarımız için İngiltere pazarı bugün artık salgın nedeniyle daha kırılgan bir zeminde" dedi.

Brexit fiilen geride

İngiltere hükümetinin Brexit konusunda zaman çizelgesine bağlı kalacağında ısrar ettiğini hatırlatan Palaoğlu, şunları söyledi:

"İngiltere hâlâ AB üyesi olarak muamele göreceği 31 Aralık'a kadar bir geçiş döneminde. Bugünkü şartlarda AB geçiş sürecinin 1 veya 2 yıl daha uzatılmasının makul olabileceğini düşünüyor. Her iki taraf da sürecin hızlı ilerlemesi için ellerinden geleni yapıyor ama zaman işlemeye devam ediyor. Bu süreçte Brüksel, koronavirüsün etkileri ile mücadele ederken yılın sonunda başka bir büyük değişikliğe ihtiyaç duyup duymadıklarını soruyor. AB liderleri eğer bir erteleme talebi olacaksa bunun Londra'dan gelmesi gerektiği düşüncesinde. Görülen o ki Covid-19 halen tarafların resmi pozisyonlarını değiştirmemiş durumda. Ancak Brexit sürecinin gerek operasyonel açıdan sekteye uğradığını gerekse stratejik öncelik olarak Covid-19 un gerisinde kaldığını söylemek mümkün. Daralan zaman bize bir erteleme olup olmayacağını gösterecek."

Murat Palaoğlu, İngiltere'nin küresel salgından ortalamanın üzerinde etkilenmesinin beklendiğini belirterek "Gelecekte bu etkinin İngiltere'nin global ekonomideki ve global siyasetteki yerini ne yönde ve ne kadar etkileyeceğini kestirmek güç olsa da ciddi bir sarsıntı yaşanacağı kesin görünüyor. İngiltere'yi bizim için diğer ülkelerden ayıran temel iki unsur bu öngörülmezlik içinde ayrıca Brexit ajandasına sahip olması ve diğer yandan bizim için en önemli ihracat pazarlarından biri olması. Bu nedenle Türkiye için önemli ihraç pazarı olan İngiltere'deki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Koronavirüs, İngiltere, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:40 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İngiltere pazarı artık daha kırılgan - Son Dakika

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