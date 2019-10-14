İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu
1 saat önce
İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.
İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.
İşlediği suçlardan dolayı 22 kere ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve 3 senedir hapis yatan Huckle'ın vücudunda birçok bıçak yarası tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:12
HDP'li Osman Baydemir'den Türkiye ve Erdoğan hakkında küstah sözler! Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayeti aydınlattı! Ayşe Karaman'ın ölümü soruşturmasında doktor sevgiliye cinayetten iddianame İstiklal caddesi'ndeki cinayetin iddianamesi kabul edildi