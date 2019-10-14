Son Dakika Haberleri: İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu
Son Dakika Dünya İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu

İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu

1 saat önce

İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.

İngiltere: Pedofili suçundan 22 kere müebbet cezası alan mahkum hücresinde ölü bulundu, System.String[]

İngiltere'de pedofili suçundan dolayı hapiste bulunan ve ülkede bu suç dosyası en kabarık mahkumlardan biri olan Richard Huckle hücresinde ölü bulundu.


İşlediği suçlardan dolayı 22 kere ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve 3 senedir hapis yatan Huckle'ın vücudunda birçok bıçak yarası tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:12 
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