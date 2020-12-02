- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu - Son Dakika

- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu

02.12.2020 10:42

- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu İngiltere'de, ABD'li Pfizer ve Alman Biontech tarafından korona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylandı.

- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı

İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu

LONDRA - İngiltere'de, ABD'li Pfizer ve Alman Biontech tarafından korona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylandı. İngiltere yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken ilaç firmaları da aşı çalışmalarına hız verdi. Son olarak dün Avrupa İlaç Ajansı'na başvuru yapan ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech"e bugün İngiltere'den güzel haber geldi. İngiltere'de, Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı onaylandı. Yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), konuya ilişkin açıklamasında, yüzde 95 koruma sağlayan aşının kullanıma sunulmasının güvenli olduğunu duyurdu.

Aşılama başlayabilir

Yüksek öncelikli gruplardaki kişiler için aşılama işleminin birkaç gün içinde başlayabileceği ifade ediliyor.

İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde İngiltere'ye varması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, aşılama başlasa da halkın korona virüs önlemlerine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu
- İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Biontech, Pfizer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İngiltere, Pfizer ve BioNTech'in aşısını onayladı- İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu - Son Dakika


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