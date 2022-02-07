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İngiltere Polonya'ya 350 asker gönderecek - Son Dakika

İngiltere Polonya'ya 350 asker gönderecek

07.02.2022 18:41
İngiltere Polonya'ya 350 asker gönderecek

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilim nedeniyle, "dayanışma ruhu" içerisinde Polonya'ya 350 asker göndereceklerini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilim nedeniyle, "dayanışma ruhu" içerisinde Polonya'ya 350 asker göndereceklerini açıkladı.

Wallace, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'la başkent Londra'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı faaliyetleriyle ilgili "ciddi endişe" olduğunu dile getirdi.

Wallace, "Dayanışma ruhuyla birlikte çalışabileceğimizi göstermek ve İngiltere ile Polonya'nın yan yana olduğuna dair güçlü bir sinyal göndermek için ikili konuşlandırma olarak, Polonya'ya 350 İngiliz askeri daha göndererek burada bulunan 100 Kraliyet mühendisine ekleyeceğiz." ifadesini kullanıldı.

"NATO'nun doğu kanadını koruduğunuz için teşekkür ederiz"

Polonyalı Bakan Blaszczak da İngiltere'nin Polonya'daki askeri varlığını artırma kararına ilişkin, "Bu birlikleri Polonya'nın doğusuna konuşlandırarak, NATO'nun doğu kanadını koruduğunuz için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Blaszczak, İngiliz askerlerinin, özellikle sınırdaki tehdide karşı güvenliği artırmak için Polonya Silahlı Kuvvetleri ile iş birliği yapacağının altını çizdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kasım 2021'de Polonya'nın Belarus sınırındaki göçmen krizine mühendislik desteği kapsamında İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden 100 personeli görevlendirmişti.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak de İngiliz ordu mühendislerinin Belarus sınırda Polonyalı meslektaşlarıyla "keşif" görevine başladıklarını belirterek, askerlerin, Polonya-Belarus sınırındaki çitin güçlendirilmesinde iş birliği yapacağını kaydetmişti.

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England, Polonya, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Polonya'ya 350 asker gönderecek - Son Dakika


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