Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı

Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı
Son Güncelleme: 26.08.2023 20:14

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'ı ağırladı. Maç 2-2 sona erdi. Fulham, ilk dakikada Andreas Pereira'nın golüyle öne geçti. Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle beraberliği sağladı ve 72. dakikada Eddie Nketiah'ın golüyle öne geçti. Ancak Fulham, 87. dakikada Joao Palhinha'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve puanını 87'ye çıkardı. Fulham ise 4 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadele 2-2 sonuçlandı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Fulham, henüz ilk dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Fulham soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ARSENAL GERİ DÖNDÜ

Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Mikel Arteta'nın ekibi 72. dakikada ise Eddie Nketiah ile öne geçti.

FULHAM VAZGEÇMEDİ

Fulham bu gole 87. dakikada Joao Palhinha ile karşılık verdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Fulham'da Calvin Bassey, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARSENAL İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve puanını 87 yaptı. Fulham ise 4 puana yükseldi. Arsenal, gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Fulham, Manchester City deplasmanına gidecek.

Fulham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika


Son Dakika
20:45 Messi'nin eşi Antonella, yanlış futbolcuya sarıldı
20:40 CHP'li Mahir Polat'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Buna fırsat vermeyiz
20:34 İstanbul Maltepe'de orman yangını çıktı
20:25 Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kızı Saida Mirziyoyeva'yı yardımcısı yaptı
20:14 Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı
19:50 Durdurulamıyorlar! Eyüpspor, Tuzlaspor'u farklı geçti
19:39 4. dakikada kabusu yaşayan United'dan efsane geri dönüş
19:32 ABD'de arabada unutulan bebek sıcaktan hayatını kaybetti
19:15 Bakan Şimşek, ''Cari açık önemli ölçüde daralacak'' diyerek turizm sektörünü işaret etti: Patlama yaşıyor
18:54 TBF, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın müsabakalarına katılmamaları nedeniyle Larkin ve Wilbekin'i 5 maçtan men etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2023 21:07:35. #1.11#
SON DAKİKA: Arsenal ve Fulham 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement