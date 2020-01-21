İngiltere Premier Lig: Crystal Palace - Southampton saat kaçta? - Son Dakika
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İngiltere Premier Lig: Crystal Palace - Southampton saat kaçta?

7 saat önce

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Selhurst Park'ta Southampton'ı ağırlayacak.

İngiltere Premier Lig: Crystal Palace - Southampton saat kaçta?, System.String[]

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Selhurst Park'ta Southampton'ı ağırlayacak. Saat 22: 30'da başlayacak mücadeleyi Andre Marriner yönetecek. Karşılaşma S Sport'un dijital platformu "S Sport Plus" üzerinden izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Crystal Palace:  Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Ward; Ayew, Kouyate, McArthur, McCarthy, Zaha; Cenk Tosun.


Southampton:  McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Long, Ings.


Crystal Palace, Southampton, Cenk Tosun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:57 
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