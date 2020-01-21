İngiltere Premier Lig: Crystal Palace - Southampton saat kaçta?

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Selhurst Park'ta Southampton'ı ağırlayacak. Saat 22: 30'da başlayacak mücadeleyi Andre Marriner yönetecek. Karşılaşma S Sport'un dijital platformu "S Sport Plus" üzerinden izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.
Muhtemel 11'ler...
Crystal Palace: Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Ward; Ayew, Kouyate, McArthur, McCarthy, Zaha; Cenk Tosun.
Southampton: McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Long, Ings.