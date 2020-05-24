İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 12:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir Hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ın el izi 512 bin liraya alıcı buldu Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim 2010/11 sezonu şampiyonluğu atışmalarına Tanju Çolak'tan tepki: Kaşıyorlar ama neyi kaşıyorlar? Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu Bıçaklı saldırıda Mesut Özil'in hayatını kurtaran Sead Kolasinac'ın eşi, İngiltere'ye tabanca sokarken gözaltına alındı Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun? Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?         
00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na seslendi: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz         
23:48
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu         
23:30
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti         
22:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Rus turistler ülkemize gelmek istiyor         
22:39
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler         
22:33
"Maske tak" uyarısı yapan güvenlik görevlisine testereyle saldırdı         
22:28
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı         
22:23
Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı         
22:09
Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı Cezaevi firarileri arasındaki para anlaşmazlığı uyuşturucu deposunu ortaya çıkardı         
21:53
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu         
21:42
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
21:40
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son iftarı İkiyaka Dağları'ndaki askerlerle yaptı         
21:33
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı         
21:22
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler         
20:49
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
20:41
İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir İbrahim Kalın, TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'yla ilgili konuştu: Bir askerin görevden alınması normaldir         
20:27
Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi Bataklığa saplanan ineğinin başında 2 gece bekleyen yaşlı adama 4 inek hediye edildi         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı         
19:22
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek         
19:15
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu         
19:07
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı         
19:01
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi         
18:51
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı         
18:30
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 00:39:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]