İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
20.10.2020 09:27
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.
Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.
Son Dakika Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı