İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi

20.10.2020 09:27
İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 8 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 12-18 Ekim tarihlerinde uygulanan 1575 test sonucundan 8'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri açıklanmıyor.

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika Spor

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