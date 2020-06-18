İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de bu hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, pazartesi ve salı günü uygulanan bin 541 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Protokoller gereği testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalıyor.

Premier Lig, koronavirüs nedeniyle verilen 100 günlük aranın ardından dün oynanan maçlarla başladı. Ligdeki oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.