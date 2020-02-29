İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi - Son Dakika Spor

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup oldu.

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan Liverpool, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Watford deplasmanında yaşadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında üst üste kontrataklar geliştiren Watford, 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr, 72. dakikada ise Troy Deeney'nin ağları sarsmasıyla Liverpool'u 3-0 yendi.

Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle rekoru kırma şansını yitirdi.

79 puanda kalan İngiltere temsilcisinin ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Ligde kalma mücadelesi veren Watford ise puanını 27'ye çıkardı.

İngiltere, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Chelsea, Marcos Alonso'nun golleriyle Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı
Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Karatepe: Ayarımız bozuldu PSG, Dijon'u sahasında 4-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 05:26:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]