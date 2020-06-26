İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun... - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun...

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin Chelsea'ye 2-1 yenilmesi üzerine Liverpool, sezonun... - Son Dakika Spor
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