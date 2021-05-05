İngiltere Premier Lig'de taraftarlar tribünlere geri dönüyor
05.05.2021 17:11
Vaka sayılarının düşmesiyle koronavirüs kısıtlamalarının gevşetildiği İngiltere'de taraftarlar tribünlere geri dönüyor. Premier Lig'den yapılan açıklamada, sezonun son 2 haftasında sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarının stadyumlara alınacağı belirtildi.
İngiltere Premier Lig'de taraftarların özlemi son buluyor. Lig yönetimi son iki haftada sınırlı sayıda seyircinin tribünlere alınacağını açıkladı.
SEZON BAŞINDA DEPLASMAN TAKIMLARI DA ALINACAK
Ülkede kısmen gevşetilen virüs kısıtlamalarının ardından bu kararı alınırken, tribüne gelecek sayı hakkında ise net bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Öte yandan sezon başından itibaren deplasman takım taraftarlarının da stadyuma alınmasının planlandığı bildirildi.
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