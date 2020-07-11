İngiltere Premier Lig'e ilk vedayı Norwich City yaptı - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'e ilk vedayı Norwich City yaptı
Norwich City, bugün sahasında konuk ettiği West Ham United'a 4-0 mağlup olarak, İngiltere Premier Lig'e bu sezon veda eden ilk takım oldu.
Norwich City, bugün sahasında konuk ettiği West Ham United'a 4-0 mağlup olarak, İngiltere Premier Lig'e bu sezon veda eden ilk takım oldu.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Norwich City, evinde West Ham United'a 4-0 mağlup oldu ve ligde bitime 3 hafta kala küme düştü. Aldığı bu galibiyetle 34 puana yükselen Londra ekibi, ligde kalma mücadelesinde ciddi bir avantaj elde etti. Norwich City ise 21 puanda kalarak Premier Lig'e veda etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:37 Kaynak: İHA
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