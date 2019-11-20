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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi.
6 saat önce
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho getirildi. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:42 Kaynak: AA
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