İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal - Son Dakika Spor

İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal

6 saat önce

Arsenal'de Unai Emery sonrası takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu.

İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal, System.String[]

Arsenal'de Unai Emery sonrası takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu...


Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta ile anlaşma sağlandı ve İspanyol teknik adam ilk maçında, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a konuk olacak.


Muhtemel 11'ler...


Everton:  Pickford; Coleman, Keane, Mina, Baines; Iwobi, Davies, Holgate, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin.


Arsenal:  Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Saka; Guendouzi, Torreira; Pepe, Mesut Özil, Martinelli; Aubameyang.


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Premier Lig'de 18. maç haftasının açılış maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren Misli.com'dan

Unai Emery, Everton, Arsenal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:51 
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