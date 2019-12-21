İngiltere Premier Lig | Everton - Arsenal

Arsenal'de Unai Emery sonrası takımın başına kimin geçeceği merak ediliyordu...



Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan Mikel Arteta ile anlaşma sağlandı ve İspanyol teknik adam ilk maçında, Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'a konuk olacak.



Muhtemel 11'ler...



Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Baines; Iwobi, Davies, Holgate, Bernard; Richarlison, Calvert-Lewin.



Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Saka; Guendouzi, Torreira; Pepe, Mesut Özil, Martinelli; Aubameyang.



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Premier Lig'de 18. maç haftasının açılış maçında ilk düdük çaldığı andan itibaren Misli.com'dan