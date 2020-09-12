İngiltere Premier Lig'in açılış maçında kazanan Arsenal

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti. Craven Cottage Stadı'nda oynanan birinci hafta karşılaşmasının ilk yarısını Arsenal, Alexandre Lacazette'nin 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapadı. Fransız futbolcu, İngiltere Premier Lig'de 2017-18'in ardından bir kez daha sezonun ilk golüne imza atarak bunu başaran tek oyuncu oldu. İkinci devrede de ataklarını sürdüren Arsenal, 49. dakikada Gabriel Magalhaes, 57. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Arsenal'de Mesut Özil kadroda yer almazken, geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ise 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 16:47 - Kaynak: AA Son Dakika › Spor › İngiltere Premier Lig'in açılış maçında kazanan Arsenal - Son Dakika Spor

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