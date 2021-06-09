İngiltere Premier Lig kurumu, "Avrupa Süper Ligi" oluşumunda yer almayı planlayan 6 kulübe yaptırımını açıkladı

İngiltere Premier Lig kurumu, "Avrupa Süper Ligi" oluşumunda yer almayı planlayan 6 İngiliz kulübünün ceza olarak yeni yapılacak spor tesislerine 22 milyon sterlin katkıda bulunacaklarını açıkladı.

Premier Lig'in resmi sitesinden yapılan paylaşımda, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham kulüplerinin kendilerini affettirmek için ödeyecekleri tutar duyuruldu.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında olacakları ilan edilen 6 İngiliz kulübünün, yaptıklarından pişmanlık duyduğu, federasyondan, diğer kulüplerden ve taraftarlardan özür diledikleri kaydedildi. Kulüplerin iyi niyet göstergesi olarak, sportif altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 22 milyon sterlin ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Varılan anlaşmaya göre kulüpler, gelecekteki benzer eylemlerde 30 puanın ceza olarak kesilmesi yönündeki kural değişikliklerini desteklemeyi kabul etti. Benzer bir durumun gerçekleşmesi halinde altı kulübün her biri, 25 milyon sterlin para cezasına da çarptırılacak.