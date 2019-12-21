İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak...
Muhtemel 11'ler...
Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; de Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Bernardo, Jesus, Sterling.
Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Chilwell; Perez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes; Vardy
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Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada, ilk düdük çaldığı andan itibaren Misli.com'dan