İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City - Son Dakika Spor

İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City

6 saat önce

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak.

İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City, System.String[]

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, Etihad'da Manchester City'ye konuk olacak...


Muhtemel 11'ler...


Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; de Bruyne, Rodri, İlkay Gündoğan; Bernardo, Jesus, Sterling.


Leicester City:  Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Chilwell; Perez, Tielemans, Ndidi, Maddison, Barnes; Vardy


MİSLİ.COM'DA!


Premier Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bu karşılaşmada, ilk düdük çaldığı andan itibaren Misli.com'dan

Leicester City FC, Manchester City, İlkay Gündoğan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:21 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cenk Tosun'un yeni hocası Ancelotti oldu
Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı Çaykur Rizespor, Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
20:56 Pınar Karşıyaka 82-68 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
20:54 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
20:48 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:46 Maçın ardından - Son Dakika Spor
20:42 Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
19:44 Gaziantep, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi! - Son Dakika Spor
19:36 Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 20:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Premier Lig | Manchester City - Leicester City - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]