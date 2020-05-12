İngiltere Premier Lig oyuncusu evinde koronavirüs partisi verdi - Son Dakika

İngiltere'de 'Lütfen evde oturun' kampanyasına da katılan İngiliz Premier Lig rezerv takımını U-21' orta saha oyuncusu Gibbs-White'ın verdiği partiye televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü. Partinin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasından sonra gelen tepkiler üzerine görüntüleri silen futbolcu, daha önce koronavirüs tedbirleri kampanyalara verdiği destekle tanınıyor.

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