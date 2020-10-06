İngiltere Premier Ligi'nde transfer döneminin kazananları ve kaybedenleri

İngiltere'de Premier Lig kulüpleri dün sona eren transfer döneminde 1 milyar 218 milyon sterlin harcadı.

Peki bu dönemi en iyi ve en kötü geçiren kulüpler hangileri?

BBC Baş Futbol Yazarı Phil McNulty inceledi.

Kazananlar

Aston Villa, geçen yıl Premier Lig'de kalmayı sezonun son günü garantilemişti. Şimdi kulübün sahipleri bir daha böyle bir kabus yaşamamak için Menajer Dean Smith'e büyük destek eriyor.

Transfer döneminde kulübün en büyük başarısı, adı Manchester United ile anılan takımın en etkili oyuncusu Jack Grealish ile beş yıllık yeni bir sözleşme yapılması oldu.

Ayrıca Smith, Brentford'dan eski öğrencisi Ollie Watkins'i 28 milyon sterlinlik sözleşmeyle kulübe kazandırdı.

Brentford'da geçen yıl 25 gol atan Watkins, Aston Villa'nın 7-2'lik Liverpool galibiyetinde hat-trick yaparak ile göz doldurdu.

Kalede Emiliano Martinez istikrar sağlarken, Chelsea'den kiralık gelen Ross Barkley de Grealish'in yanında yaratıcı orta saha tehditlerine katkı sağlayacak.

16 milyon sterline Nottingham Forest'tan alınan Matty Cash sağ bekte iyi bir başlangıç yaparken, Lyon'dan gelen Bertrand Traore, forvetteki bir diğer seçenek olacak.

Everton'ın transfer politikası, milyarder sahibi Farhad Moshiri'nin 2016'dan bu yana kulübü finanse etmesiyle; Ronald Koeman, Sam Allardyce ve Marco Silva dönemlerinde sonuç vermedi.

Carlo Ancelotti'nin gelişi daha odaklı bir strateji getirdi ve Ancelotti gibi bir ismin varlığı, normalde Everton'da oynamayı düşünmeyecek futbolcuları çekmeye başladı.

Böylece, geçen yıl Premier Ligi 12. sırada bitirmesine karşın Eventon Real Madrid'den Kolombiyalı yıldız James Rodriguez'i Real Madrid'den, Brezilyalı ortasaha Allan'ı eski kulübü Napoli'den almayı ve Watford'dan Abdoulaye Doucoure'yi renklerine bağlamayı başardı.

Ancelotti, Everton'ın orta sahasını yeniden inşa ederken, iki umut vaat eden genci, Niels Nkounkou ve Ben Godfrey'i takıma getirdi.

İngiliz Milli Takımı'nın basit hatalar yapabilen kalecisi Jardon Pickford üzerinde baskı oluşturabilmek için İsveçli file bekçisi Robin Olsen de Roma'dan kiralandı.

Ancelotti'nin ekibi Premier Lig'deki ilk dört maçını kazanıp, Carabao Kupası'nda çeyrek finale çıkıp, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Tottenham Hospur transfer sezonuna yavaş başladı ancak, ilk hafta Everton karşısında alınan yenilgi Kuzey Londra ekibini harekete geçirdi.

Volverhampton'dan Matt Doherty ve Southampton'dan Pierre-Emile Hojbjerg takıma eklendi ve daha sonra Real Madridli Gareth Bale ile Bernabeu'dan takım arkadaşı Sergio Reguilon ile takım daha da güçlendirildi.

Menajer Jose Mourinho forvet hattında da Harry Kane'in alternatifi olması için, Benfica'nın yetenekli golcüsü Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı.

Mourinho ve Spurs iyi bir transfer dönemi geçirmiş sayılabilir.

Arsenal de geç davrandı ama son dakikalarda önemli transferlere imza attı.

Sürenin dolmasına kısa zaman kala Atletico Madrid'den 45 milyon sterline alınan Thomas Partey, Arsenal taraftarlarının iyimserliğini artıracak.

Fiziksel gücüyle tanınan orta saha, menajer Mikel Arteta'nın hedeflerinden biriydi.

Arsenal, Chelsea'den Willian'ı ve 23 milyon sterline Avrupa'nın en gözde genç oynucularından Lille'in stoperi Gabriel Maghaeles'i transfer etti.

Kulüp ayrıca, iç transferde golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang ile üç yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

Kaybedenler

Rakipleri Liverpool Bayern Münih'ten Thiago Alcantara ve Wolwerhapton'dan Diogo Jota'yı alır; Chelsea, Manchester City ve Tottenham da iyi bir transfer politikası izlerken, Manchester United'da yine işler istendiği gibi gitmedi.

Transfer dönemi boyunca en büyük hedefleri Jadon Sancho'nun peşinde koşup, Borussia Dortmund'un istediği 100 milyon sterlinden fazla transfer ücretini düşürmesini bekleyen United, bu olmayınca, rotayı 33 yaşındaki Uruguaylı golcü Edinson Cavani'ye çevirdi.

United'ın stoper ihtiyacı olduğu da açıktı ancak bu bölgeye transfer yapılamadı. Ajax'tan 40 milyon sterline alınan orta saha Donny van de Beek de takıma giremedi.

Porto'nun sol beki Alex Telles alınırken, Uruguay takımı Penarol'den Facundo Pellistri ve Atalanta'dan Amad Diallo gibi genç isimlerle sözleşme imzalandı.

West Ham taraftarları, bir kez daha sönük geçen transfer dönemi nedeniyle takımın sahipleri David Gold ve David Sullivan'a öfkelenmekte haklı.

22 yaşındaki Grady Diangana'nın 18 milyon sterline West Bromwich Albion'a satılması, kaptan Mark Noble tarafından bile eleştirildi.

Burnley'den James Tarkowski ve Chelsea'den Antonio Rudiger ve Fikayo Tomori'nin transfer edilme girişimleri boşa çıktı.

Kiralık gelen Tomas Soucek ile sözleşme imzalanırken, Slavia Prag'dan Çek savunmacı Vladimir Coufal takıma katıldı.