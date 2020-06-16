İngiltere Premier Ligi TV+'ta geri dönüyor

Avrupa'nın en değerli futbol liglerinden olan İngiltere Premier Ligi, Türkiye'nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+'ta geri dönüyor.



Türkiye'nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+, futbolseverlerin İngiltere Premier Lig özlemine son veriyor. Erteleme maçları dahil ligin 30. haftasında oynanacak 12 maç canlı yayınlarla sporseverlerle buluşuyor. Erteleme karşılaşmasında şampiyonluk umutlarını taze tutmak isteyen Manchester City, evinde Arsenal'i ağırlıyor. 17 Haziran Çarşamba günü saat 22.15'te başlayacak karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilecek.



Premier Lig'de 30 yıl aradan sonra şampiyon olmaya çok yakın olan lider Liverpool, 30'uncu hafta mücadelesinde TV+'ta sahne alacak. Kırmızılar, 21 Haziran Pazar günü Merseyside Derbisi'nde Everton'la karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele saat 21.00'de başlayacak.



TV + canlı yayınları:



17 Haziran Çarşamba



20.00 Aston Villa - Sheffield Unt.



22.15 Manchester City - Arsenal



19 Haziran Cuma



20.00 Norwich City - Southampton



22.15 Tottenham - Manchester United



20 Haziran Cumartesi



14.30 Watford - Leicester City



17.00 Brighton - Arsenal



19.30 West Ham United - Wolverhampton



21.45 Bournemouth - Crystal Palace



21 Haziran Pazar



16.00 Newcastle United - Sheffield United



18.15 Aston Villa - Chelsea



21.00 Everton - Liverpool



21.45 Bournemouth - Crystal Palace - İSTANBUL