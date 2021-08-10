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İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası - Son Dakika

İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası

10.08.2021 11:21
İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası, System.String[]

Çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein hakkında şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla İngiltere Kraliçesi II.

Çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein hakkında şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew'a dava açtı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in küçük oğlu York Dükü Prens Andrew'un, çocuklara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyoner iş adamı Jeffrey Epstein ile ilişkisi ve cinsel taciz iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Epstein hakkında şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Prens Andrew'a dava açtı. New York'ta federal mahkemeye başvuran Giuffre, 2001 yılında henüz reşit değilken Prens Andrew tarafından Epstein'ın uzun süredir birlikte olduğu Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde, Epstein'ın Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki malikanesinde ve Epstein'ın Virjin Adaları'nda sahip olduğu özel bir adada olmak üzere toplamda 3 kez cinsel ilişkiye zorlandığını ifade etti. Giuffre New York'taki ABD Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayetinde, 2000-2002 arasında 16 yaşından itibaren Epstein'ın cinsel istismarına uğradığını belirterek, yaklaşık 20 yıl önce 17 yaşındayken Epstein, Maxwell ve York Dükü Andrew'ın kendisini "açık veya zımni tehditlerle" cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

İlk duruşmanın Kasım ayında başlaması beklenirken, Prens Andrew'un sözcüleri ve avukatlarından henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

"Güçlüler ve zenginler de eylemlerinden sorumlu tutulmalı"

Giuffre yaptığı açıklamada, "Prens Andrew'i bana yaptıklarından sorumlu tutuyorum. Güçlüler ve zenginler de eylemlerinden sorumlu tutulmalı. Umarım diğer kurbanlar sessizlik ve korku içinde yaşamanın değil, sesini yükselterek ve adalet talep ederek hayatını geri almanın mümkün olduğunu görürler" dedi.

Giuffre'un avukatı David Boies da, "Eğer bugün harekete geçilmezse, Prens Andrew'un eylemleri için hesap vermekten kaçmasına izin verilmiş olacak. Virginia, zengin ve güçlü insanların adalete hesap vermekten kaçtığı durumların önüne geçmeye çalışıyor" diye konuştu.

Dava kayıtlarında ise "Prens Andrew'un serveti, gücü, konumu ve bağlantıları, onun savunmasız, korkmuş bir çocuğu istismar etmesine imkan sağladı" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, Andrew'un darp ve kasıtlı duygusal sıkıntı vermekle de suçlandığı belirtildi.

Prens Andrew, 2019'da iddiaları yalanlamıştı

York Dükü Prens Andrew ve Giuffre'un 2001 yılından yan yana bir fotoğrafı ortaya çıkmış fakat Prens Andrew 2019'da İngiliz medyasına verdiği röportajda, Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını öne sürerek, cinsel istismar iddialarını reddetmişti. Epstein'ın davranışını "yakışıksız" olarak nitelendiren Andrew, arkadaşlıklarından pişman olmadığını söylemişti. Söz konusu ifadeleri ile tepki çeken Prens Andrew daha sonra yaptığı açıklamada, cinsel taciz suçundan sabıkası olan Epstein ile arkadaşlığının, İngiltere Kraliyet ailesinin çalışmalarına zarar verdiğini söyleyerek, kraliyetteki üst düzey görevlerini bıraktığını açıklamıştı.

Cezaevinde intihar etmişti

ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz ve istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderilmişti. Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar etmişti. - NEW YORK

İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası
İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası
İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası
İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası
İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası

Tam Gemi Şok Denemeleri, England, İntihar, Taciz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İngiltere Prensi Andrew'a cinsel saldırı davası - Son Dakika Magazin


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