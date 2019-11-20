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İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi
6 saat önce
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.
Prens Andrew'un bu adımı, yöneticisi olduğu İngiliz telekomunikasyon şirketi BT'nin kamuoyundaki rahatsızlığı gerekçe göstererek kendisiyle çalışmak istemediğini açıklamasının ardından geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:34
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