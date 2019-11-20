Son Dakika Haberleri: İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi
Son Dakika Dünya İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi - Son Dakika Dünya

İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi

6 saat önce

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.

İngiltere Prensi Andrew cinsel suçtan hükümlü Epstein'le arkadaşlığı yüzünden resmi görevden çekildi, System.String[]

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, hakkındaki cinsel içerikli suçlamalardan dolayı bresmi görevlerinden el çekti. Prens Andrew, cinsel suçtan hüküm giyen Amerikalı iş adamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığından dolayı bir süredir sert eleştirilerin hedefindeydi.


Prens Andrew'un bu adımı, yöneticisi olduğu İngiliz telekomunikasyon şirketi BT'nin kamuoyundaki rahatsızlığı gerekçe göstererek kendisiyle çalışmak istemediğini açıklamasının ardından geldi.

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Jeffrey Epstein, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:34 
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