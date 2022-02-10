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İngiltere Prensi Charles ikinci kez Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

İngiltere Prensi Charles ikinci kez Covid-19'a yakalandı

10.02.2022 16:47
İngiltere Prensi Charles ikinci kez Covid-19'a yakalandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ikinci kez Covid-19'a yakalandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ikinci kez Covid-19'a yakalandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu 73 yaşındaki Galler Prensi Charles, 2020'de korona virüse (Covid-19) yakalanmasından sonra yeniden virüse yakalandı. Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın resmi sözcüsü olan Clarence House, bugün Prens Charles'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Clarence House'ın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Bu sabah Galler Prensi Covid-19 testi pozitif çıktı ve şimdi kendini karantinaya aldı. Majesteleri, Winchester'daki bugünkü etkinliklere katılamadığı için derin bir hayal kırıklığına uğradı ve ziyaretini mümkün olan en kısa sürede yeniden planlamaya çalışacak" denildi.

Prens Charles'ın korona virüse yakaladığı haberi eşi Camilla ile beraber Çarşamba gecesi British Museum'daki bir etkinliğe katılmalarından saatler sonra geldi. Charles ve Camilla British Museum'da düzenlenen British Asian Trust (BAT) adlı bir etkinlikte İçişleri Bakanı Priti Patel ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmişti.

KORONAYA KARŞI TAM OLARAK AŞILANMIŞTI

Prens Charles'ın 2020'de ilk kez Covid-19'a yakalanmasından sonra hem Prens Charles hem de Cornwall Düşesi Camilla Covid-19'a karşı iki doz aşılanmış ve güçlendirici aşılarını almıştı. Charles ve Camilla Aralık ayında virüsün Omicron mutasyonunun yükseldiği sırada insanları üçüncü doz aşılarını yaptırmaya çağırmıştı. Çift basına yaptığı açıklamalarda, "Henüz aşı yaptırmamış veya aşı yaptırma konusunda tereddüt yaşayan herkese, sadece yoğun bakım ünitelerimize bakmalarını ve orada çalışanları dinlemelerini rica ediyoruz. Tıpkı bizimde yaptığımız gibi, herkesi aşı olmaya çağırıyoruz" ifadelerinde bulunmuştu.

İNGİLTERE TAHTININ VARİSİ

Geçtiğimiz hafta İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılına özel olarak yayınladığı bir mektupta, oğlu Prens Charles'ın kendinden sonra tahta geçeceğini ve eşi Camilla'nın ise kraliçe olarak anılmasını istediğini söylemişti.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth mesajında, "Zamanı geldiğinde ve oğlum Charles kral olduğunda, bana verdiğiniz desteğin aynısını ona ve Camilla'ya vereceğinizi biliyorum. Bana sunmaya devam ettiğiniz sadakat ve sevgi için sonsuz minnettarım" ifadesini kullanmıştı.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Cornwall Düşesi Camilla, Prens Charles, Koronavirüs, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Prensi Charles ikinci kez Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


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