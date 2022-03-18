İngiltere: Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz - Son Dakika
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İngiltere: Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz

18.03.2022 17:10
İngiltere: Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğiz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın bu sabah Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'daki barbarca eylemlerinden duyduğu tiksintiyi ve Ukrayna halkının zorbalığa karşı kararlı direnişine duyduğu hayranlığı yinelediği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy'e tüm İngiltere'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu söylediği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"(Görüşmede) Zelenskiy, sahadaki durum ve Ukrayna'nın gelişen askeri ve insani ihtiyaçları hakkında (Johnson'a) bilgi verdi. Başbakan Johnson, İngiltere'nin sağlamayı planladığı ek savunma yardımını ortaya koydu ve Ukrayna'ya askeri desteği artırmak için önümüzdeki hafta yapılacak NATO toplantısında müttefiklerle birlikte çalışmayı taahhüt etti. İkili, devam eden barış görüşmelerinde kaydedilen ilerlemeyi de ele aldı."

Johnson'ın, Ukrayna'nın müzakerelerdeki pozisyonuna desteğini sunduğu, Zelenskiy'nin ise İngiltere'nin yakın katılımının çok değerli olduğunu söylediği kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin, yaptırımlar, Ukrayna'ya öldürücü silah yardımı ve diplomatik tutum dahil Putin'in saldırganlığına karşı her düzeyde baskı uygulamaya devam edeceğinin altı çizildi.

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Vladimir Putin, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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