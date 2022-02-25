İngiltere, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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İngiltere, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak

25.02.2022 21:43
İngiltere, Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Johnson'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı NATO Olağanüstü Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Johnson, NATO liderlerine, Ukrayna'yı bir felaketin sardığını ve Putin'in Soğuk Savaş sonrası düzeni bozmak için intikamcı bir misyonla meşgul olduğunu belirtti.

NATO üyelerini, Putin'in hırslarının burada bitmeyebileceği ve bunun küresel sonuçları olan Avrupa-Atlantik krizi olduğu konusunda uyaran Johnson, liderleri Putin ve rejimine azami acıyı yaşatmak için finansal iletişim sistemine (SWIFT) karşı derhal harekete geçmeye çağırdı.

Johnson, İngiltere'nin dün açıkladığı yaptırım paketine ek olarak ülkesinin, Putin ve Lavrov'a yakında yaptırım uygulayacağını duyurdu.

"Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi mümkün değil"

Dünyanın, Putin'in bu saldırganlık eyleminde başarısız olacağından emin olması gerektiğini dile getiren Johnson, Ukrayna'nın güçlü bir direniş gösterdiğinin altını çizdi.

Boris Johnson, bu eylemden sonra Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek konuşmasında, İngiltere'nin doğu kanadında NATO'ya yaptığı yeni teklifin ayrıntılarını özetledi.

Ülkesinin, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nın, İngiltere Silahlı Kuvvetlerinden NATO'ya askeri destekte daha ileri gitme talebine hazır olduğunu söyleyen Johnson, NATO'nun Avrupa güvenliğinin geleceğinde önceliğe sahip olması gerektiğini ve şimdi güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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