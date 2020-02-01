İngiltere resmi olarak Avrupa Birliğine veda etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere resmi olarak Avrupa Birliğine veda etti - Son Dakika

İngiltere resmi olarak Avrupa Birliğine veda etti

6 saat önce

İngiltere yakşlaşık 4 yıldır çözüm kavuşturmaya çalıştığı brexit sürecine bugün saat 11 sularında son noktayı koydu.

İngiltere yakşlaşık 4 yıldır çözüm kavuşturmaya çalıştığı brexit sürecine bugün saat 11 sularında son noktayı koydu.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleşitirilen referandumdan çıkan sonuçla birlikte, Boris Johnson önderliğinde resmi olarak bugün Avrupa Birliğinden çıktı. İngiltere'nin bir çok farklı şehrinden gelerek parlemento meydanında buluşan brexit taraftarları, meydana kurulan dev ekran aracılığla geri sayımı gerçekleştirdi. Saat 11'de başlayan havai fişek gösterisi ile birlikte coşku seli artarken, bugüne özel basılan bayraklar ve broşlar meydanı dolduran kalabalığa dağıtıldı.

(Yunus Dalgıç/İHA)

İngiltere resmi olarak Avrupa Birliğine veda etti

Boris Johnson, İngiltere, Aralık, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'den korkutan koronavirüs açıklaması: İyileşen kişiler tekrar hastanabilir
İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi İngiliz halkı, Avrupa Birliği'nden çıkış anlamına gelen Brexit'i kutluyor Türkiye'de geliştirilen tıbbi cihazla Akciğer Embolisi artık kısa sürede tedavi ediliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 15:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere resmi olarak Avrupa Birliğine veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]