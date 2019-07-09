İngiltere RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi
33 dakika önce
Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e İngiltere'nin düzenlediği Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmedi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57
Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e İngiltere
'nin düzenlediği Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmedi.
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