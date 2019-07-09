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İngiltere RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi

33 dakika önce

Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e İngiltere'nin düzenlediği Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmedi.

İngiltere RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi, System.String[]
Rus basın kuruluşları RT ve Sputnik'e İngiltere'nin düzenlediği Küresel Medya Özgürlüğü Konferansı için akreditasyon verilmedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:57 
İngiltere, Ekonomi
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