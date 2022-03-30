İngiltere: Rus birliklerinin tamamı Ukrayna'dan ayrılana kadar yaptırımları artırmalıyız - Son Dakika
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İngiltere: Rus birliklerinin tamamı Ukrayna'dan ayrılana kadar yaptırımları artırmalıyız

30.03.2022 18:59
İngiltere: Rus birliklerinin tamamı Ukrayna'dan ayrılana kadar yaptırımları artırmalıyız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerinin her biri Ukrayna'dan ayrılana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların yoğunlaştırılması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerinin her biri Ukrayna'dan ayrılana kadar Rusya'ya yönelik yaptırımların yoğunlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Johnson, Avam Kamarası'nın bir komitesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili iç karartıcı mevzulardan birinin, "Putin'in olup bitenlerle ilgili gerçeği Rus halkından saklamaya çalışırken gösterdiği acımasızlık" olduğunu söyleyen Johnson, İngiliz hükümetinin, dezenformasyonla mücadele için bilgi ünitesi olduğunu söyledi.

Johnson, İngiltere'nin yaklaşımının, insanlara karşı "açık sözlü" olmak olduğunu ve Ukrayna sınırındaki Rus birlikleri hakkında bilgiler paylaştıklarını belirterek, "İnsanlar, Putin'in söylediği yalanlara karşı çok savunmasız." ifadesini kullandı.

Boris Johnson, ancak şu anda Rusya'da insanların olup bitenlere uyandığına dair işaretler gördüklerinin altını çizdi.

"Rusya'ya yaptırımları yoğunlaştırmalıyız"

Johnson, Rusya'ya yönelik yaptırımların da devam etmesi gerektiğine işaret ederek, "Kanaatimce, (Rusya Devlet Başkanı Putin'in) birliklerinin her biri Ukrayna'dan çıkana kadar yaptırımları yoğun bir programla artırmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkesinin, kendisini savunan Ukrayna halkına verdiği desteği artıracağını vurguladı.

Johnson, ayrıca, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı STARStreak yüksek hızlı hava savunma füzeleri ile Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların sahada "oyun bozucu" rol oynadığını bildirdi.

"İngiltere, Rusya'da rejim değişikliği amaçlamıyor"

Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, İngiltere'nin Rusya'da rejim değişikliği veya Putin'in görevden alınmasını amaçlamadığını belirterek, "Biz sadece Ukrayna halkını korumaya yardım etmek ve onları kesinlikle barbarca ve mantıksız şiddete karşı korumak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

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Vladimir Putin, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere: Rus birliklerinin tamamı Ukrayna'dan ayrılana kadar yaptırımları artırmalıyız - Son Dakika


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