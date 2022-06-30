İngiltere, Rus etkisine karşı Bosna Hersek'e askeri uzman göndereceğini bildirdi

İngiltere, Rus etkisine karşı Bosna Hersek'teki NATO misyonunu güçlendirmek, bu ülkedeki istikrar ve güvenliği teşvik için 2 askeri uzman göndereceğini duyurdu.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, karşı dezenformasyon ve savunma alanında görevli 2 uzmanın, ülkede barış ve güvenliği korumak için Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ve NATO'yla çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, Bosna Hersek'in halihazırda savaş sonrası döneminde en büyük varoluşsal tehditle karşı karşıya olduğu, ayrılıkçı liderlerin de daha fazla bölünme ve çatışma yaratmak için aktif çalıştığı kaydedildi.

Bu planların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bosna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ve istikrarını baltalama girişiminin bir parçası olarak, Moskova tarafından desteklendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"NATO Saraybosna Karargahı'nın talebi üzerine, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini desteklemek ve eğitmek için bir karşı dezenformasyon uzmanı ve bir sivil stratejik savunma danışmanı görevlendirilecek. Karşı dezenformasyon uzmanı, NATO Karargahını ve Bosna Hersek'in kötü niyetli etkilere direnme yeteneğini güçlendirecek ve Rusya'nın, diğer ülkelerde ve bölgede güvensizlik tohumları ekme ve demokrasiyi baltalama çabalarının engellenmesine yardımcı olacak. Yeni stratejik savunma danışmanı, ülkedeki savunma reformunu destekleyerek, NATO standardına yükseltilmiş modern, temsili silahlı kuvvetler geliştirmelerine yardımcı olacak."

Açıklamada ayrıca, Bosna Hersek'in hem ülke içinde hem de ötesinde siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla Saraybosna Üniversitesi bünyesinde siber güvenlik merkezi kurulması için 750 bin sterlin destek sağlanacağı belirtildi.

"Batı Balkanlar'ın, Putin'in tehlikeli arayışları için oyun alanı haline gelmesine izin veremeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Batı Balkanlar'ın Putin'in tehlikeli arayışları için başka bir oyun alanı haline gelmesine izin vermeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, ayrılıkçılık ve mezhepçiliğin alevlerini körükleyerek son 30 yılda Bosna ve Hersek'te elde edilen kazanımları, tüm kıtamıza daha fazla istikrar getiren kazanımları tersine çevirmeye çalışıyor. Bu nedenle dostlarımızın yaşamayı hak ettikleri barışı korumaya yardım etme çağrısına yanıt vererek, Bosna Hersek'e desteğimizi artırıyoruz."