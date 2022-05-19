İngiltere Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldı - Son Dakika
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İngiltere Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldı

19.05.2022 13:56
İngiltere Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.

Açıklamada, yaptırımların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürme kabiliyetini sekteye uğrattığı, hayati tedarik zincirlerine zarar verdiği kaydedildi.

"Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Hava sahamızı zaten Rus havayollarına kapatmıştık. Putin, Ukrayna'ya barbarca saldırısına devam ettiği sürece, Rus ekonomisini hedef almaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Her ekonomik yaptırımın, Putin'e verdikleri net mesajı pekiştirdiğini vurgulayan Truss, Ukrayna galip gelene kadar durmayacaklarının altını çizdi.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından 25 Şubat'ta Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı. Rusya da misilleme olarak aynı tarih itibarıyla hava sahasını İngiltere'nin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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