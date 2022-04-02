İngiltere: Rus petrol rafinerisine saldırı lojistik ağına yük getirecektir - Son Dakika
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İngiltere: Rus petrol rafinerisine saldırı lojistik ağına yük getirecektir

02.04.2022 02:59
İngiltere: Rus petrol rafinerisine saldırı lojistik ağına yük getirecektir

İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisindeki yangının, Rusya'nın zaten sıkıntıda olan lojistik ağına kısa vadeli bir yük getirebileceğini bildirdi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın Rusya'nın Belgorod şehrindeki petrol rafinerisindeki yangının, Rusya'nın zaten sıkıntıda olan lojistik ağına kısa vadeli bir yük getirebileceğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "istihbarat güncellemesi" adı altında yapılan paylaşımda, Belgorod'daki rafineride çıkan yangının bazı petrol tanklarını tahrip ettiği belirtildi.

30 Mart'ta da kentin yakınlarındaki bir mühimmat deposunda patlamalar olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Bu depolardaki olası yakıt ve mühimmat kaybı, muhtemelen Rusya'nın zaten sıkıntıda olan lojistik ağına kısa vadeli ek yük getirecektir." ifadesi kullanıldı.

Bundan özellikle Belgorod'a 60 kilometre uzaklıktaki Harkiv'i kuşatan Rus kuvvetlerine yapılan ikmallerin etkilenebileceği ifade edildi.

Petrol rafinerisindeki saldırı

Rusya'da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmiş, rafineride patlama meydana geldiğini ve yangın çıktığını duyurmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aleksandr Motuzyanık ise saldırının Ukrayna ile ilişkisine dair iddiaları ne teyit edebileceklerini ne de yalanlayabileceklerini söylemişti.

YORUMLAR
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Ukrayna ordusundan hava saldırısı! Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdular Ukrayna ordusundan hava saldırısı! Rus topraklarındaki petrol rafinerisini vurdular Rusya: Belgorod kentinde vurulan petrol rafinerisinin Rus ordusuyla ilgisi yok Rusya: Belgorod kentinde vurulan petrol rafinerisinin Rus ordusuyla ilgisi yok

Saldırı, Ukrayna, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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