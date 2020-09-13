İngiltere, Rus Skyfall füzeleri hakkında uyardı

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesi hakkında uyardı.

Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen '9M730 Burevestnik füzesi hakkında, " Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldırıcak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor" dedi.

PUTİN: TAMAMEN YENİ BİR SİLAH TÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini "sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.