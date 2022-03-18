İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti - Son Dakika
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İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

18.03.2022 11:58
İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in (RT) yayın lisansını "hemen geçerli olmak üzere" iptal ettiğini duyurdu.

İngiliz medya denetim kuruluşu Ofcom, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in (RT) yayın lisansını "hemen geçerli olmak üzere" iptal ettiğini duyurdu.

Ofcom'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın alınmasında, RT'nin, Ukrayna'ya saldırı başlatan Rus devletince finanse edilmesi dahil "bir dizi faktörün" dikkate alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Ofcom'un kararı, RT'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin güncel olayların ve RT haberlerinin tarafsızlığı konusunda devam eden 29 soruşturmanın eşliğinde geldi." ifadesine yer verildi.

Ofcom'un, izleyicilerin, İngiltere'nin yayın düzenleyici rejimine olan güveninin yanı sıra kamu güvenini korumanın da önemini ciddiye aldığı belirtilen açıklamada, ancak mevcut koşullarda RT'nin sorumlu bir yayıncı olabileceği konusunda tatmin olunmadığı sonucuna değinildi.

Açıklamada, "Bu nedenle Ofcom, RT'nin yayın lisansını derhal yürürlükten kaldırıyor." ifadesi kullanıldı.

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Russia Today, England, Medya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Russia Today'in yayın lisansını iptal etti - Son Dakika


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