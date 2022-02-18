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İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok - Son Dakika

İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok

18.02.2022 00:16

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, sınırdaki Rus askeri yığınağının herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğini belirterek "Şu anda Rusların Ukrayna yakınlarındaki sınır bölgelerinden çekildiğine dair kanıt yok." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, sınırdaki Rus askeri yığınağının herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermediğini belirterek "Şu anda Rusların Ukrayna yakınlarındaki sınır bölgelerinden çekildiğine dair kanıt yok." ifadesini kullandı.

Truss, Telegraph'a yazdığı makalede, Rusya'nın sadece güce saygı duyduğunu, bu nedenle, ABD dahil NATO müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü bir yanıt vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

Diplomasi için ortak çabalarının, daha önce görülmemiş düzeyde ciddi yaptırım tehdidiyle birleştiğinde kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Truss, şunları kaydetti:

"Rusya'nın bazı askeri birliklerin kışlalarına geri döndüğünü iddia etmesiyle yanlış bir güvenlik duygusuna kapılmamalıyız. Halbuki, aslında Rus askeri yığınağı herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Şu anda Rusların, Ukrayna yakınlarındaki sınır bölgelerinden çekildiğine dair bir kanıt yok. Rusya'nın, Ukrayna'yı altüst etmek ve Batı birliğine meydan okumak için haftalar, hatta aylar daha harcamak için küstah bir manevrayla bunu daha uzun süre uzatabileceği konusunda dair bir illüzyon içerisinde olmamalıyız."

" Kremlin'in uçurumun kenarından dönmesi için hala zamanı var"

Truss, Rusya'nın her an bir işgal başlatabilecek insan gücüne ve donanıma sahip olduğunu bildiklerini belirterek " Moskova'yı stratejik sürpriz unsurundan mahrum bırakmak için istihbaratımızı kullanmaya kararlıyız." dedi.

Rus halkının ve Rus hükümetinin, yeni bir işgal için ödeyecekleri bedeli doğrudan kendilerinden duymasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Truss, "Eşi görülmemiş bir koordineli yaptırım paketinin Rusya için ciddi ekonomik maliyetleri olacak. Bu, aynı zamanda, Kuzey Akım-2 dahil diğer stratejik çıkarlarına da zarar verecek ve boru hattının devam etmesini fahiş hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

Ancak bir çatışmanın hiçbir şekilde kaçınılmaz olmadığının altını çizen Truss, Kremlin'in uçurumun kenarından dönmesi ve diplomasi yoluyla farklı bir yol seçmesi için hala zamanı olduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Truss, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Bakan Truss, İngiltere'nin, Ukrayna'nın egemenliğine verdiği desteği yeniden teyit etmek ve Moskova'ya sınır boyunca askeri yığınağına son vermesi çağrısında bulunmak için bugün Kiev'i ziyaret edecek.

Truss, ziyaret kapsamında mevkidaşı Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelecek.

"Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair iddiaların tam tersini görüyoruz"

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey de ülke basınına yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın Ukrayna sınırından güçlerini geri çektiğine dair iddiaların tam tersini gördüklerini bildirdi.

Heappey, "Gerçekten de işlerin çok hızlı gerçekleşmesi için tüm koşullar hazır." ifadesini kullandı.

Öte yandan diplomatik görüşmelerin, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı önlemede başarılı olabileceğine dair hala umudunun olduğunu söyleyen Heappey, "Ne yazık ki, Kremlin'den birliklerin Ukrayna sınırından uzaklaşmaya başlayacağına dair gelen mesaja rağmen son 48 saat içinde bunun tam tersini ve daha fazla askerin geldiğini gördük." diye konuştu.

Heappey, Rusya'nın sınırdan asker çektiğini iddia etmesinin "dezenformasyon" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok
İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok
İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok

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Ukrayna, England, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere: Rusya'nın askerlerini geri çektiğine dair kanıt yok - Son Dakika


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