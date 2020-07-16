İngiltere, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti - Son Dakika

İngiltere, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti

İngiltere, korona virüs (Covid-19) aşısına ait bilgi ve belgelerin Rusya destekli hackerlar tarafından çalınmaya çalışıldığını iddia etti.

İngiltere, korona virüs (Covid-19) aşısına ait bilgi ve belgelerin Rusya destekli hackerlar tarafından çalınmaya çalışıldığını iddia etti.

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İngiltere, Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere'de yapılan korona virüs aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirmeye çalıştıklarını iddia etti. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rus hackerlar İngiltere, ABD ve Kanada'daki korona virüs aşısı geliştirmeye çalışan kuruluşları hedef alarak, hassas verileri ele geçirmeye çalışıyor. İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) tarafından yapılan açıklamada söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratı ile ilişkili olduğu öne sürülürken, hacker grubunun isminin "The Duke" ve "Cozy Bear" olarak da bilinen "APT29" olduğunu açıkladı. NCSC Direktörü Paul Chichester, yaptığı açıklamada "Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hayati önem taşıyan çalışmalara karşı yapılan bu saldırıları kınıyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışan NCSC, en kritik varlıklarımızı korumaya kararlıdır ve şu anda en büyük önceliğimiz sağlık sektörünü korumaktır" dedi.


İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Rus istihbarat servislerinin korona virüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu saldırılarda İngiltere başta olmak üzere ABD ve Kanada'daki korona virüs aşı çalışmalarının hedef alındığını dile getiren Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlattı. Raab, "İngiltere hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte" dedi.


Öte yandan İngiltere'nin iddialarını ardından Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rusya'nın iddiaları reddettiğini aktardı. - MANCHESTER

Koronavirüs, İngiltere, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarını çalmaya çalıştığını iddia etti - Son Dakika
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