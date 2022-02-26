İngiltere: "Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı" - Son Dakika
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İngiltere: "Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı"

26.02.2022 19:24
İngiltere: "Rusya'nın ilerleyişi yavaşladı"

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları üçüncü gününde devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın yaşadığı lojistik sorunlar ve Ukrayna direnişi karşısında Ukrayna'daki ilerleyişinin yavaşladığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Kiev'in kontrolünün ele geçirilmesinin Rusya'nın öncelikli askeri hedefi olduğu aktarıldı.

(İHA)

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Ukrayna, England, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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