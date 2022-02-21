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İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı çoktan başladı - Son Dakika

İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı çoktan başladı

21.02.2022 17:10
İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı çoktan başladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal planının çoktan başladığını belirtti.

Başbakanlık Konutu 10 Numara'dan bir sözcü, basına verdiği demeçte, "Aldığımız istihbarat, Rusya'nın bir işgal başlatma niyetinde olduğunu ve Putin'in planının çoktan başladığını gösteriyor. Rus senaryosunun, belirli durumlarda görmeyi umduğumuz unsurlarının gerçek zamanlı olarak oynanmaya başladığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sözcü, Avrupa'da savaşı önlemek için hala bir diplomasi penceresinin olduğunu sözlerine ekledi.

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Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı çoktan başladı - Son Dakika


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